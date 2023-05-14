وفاة شاب أثناء تشييعه لجثمان ابن عمه في سوهاج

شهدت قرية المدمر بمحافظة سوهاج واقعة مأساوية صباح اليوم حيث توفي سامي شاب 34 سنة أثناء تشييعه جثمان ابن عمه «طبيب بأحد المستشفيات، حينما فوجئ الأهالي بسقوطه أرضًا وسط الجنازة بعد الوصول إلى المقابر مباشرة.

حالة وفاة أثناء تشييع جثمان طبيب بسوهاج

قال الحاج أيمن أبو سداح أحد أقارب المتوفين لـ«الوطن» إنه أثناء قيام الآلاف من أهالي قريتهم المدمر بمحافظة سوهاج بتشييع جثمان الطبيب «عمرو أحمد هاشم» 37 سنة إلى مثواه الأخير، كان نجل عمه المدعو «سامي الدكر محمود هاشم» يحمل جثمانه لدفنه في مقابر العائلة، وبمجرد الوصول إلى المقابر فوجئ الجميع بسقوط سامي أرضًا دون أي حركة.

حضر الطبيب للفحص وفوجئ أن الشاب فارق الحياة بأزمة قلبية لتسود حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية على الشابين اللذين تميزا بالخلق الرفيعة وتمتعا بسمعة طيبة بين أهالي قريتهم.