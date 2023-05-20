تفاصيل وفاة شاب أثناء اللهو بطائرة ورقية في المحلة.. «وقع فجأة»

توفي شاب في العقد الثاني من العمر أعلى سطح منزله بمنطقة سوق اللبن بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، أثناء لهوه بطائرة ورقية، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

الكشف الطبي على المتوفى

وكان مستشفى المحلة العام استقبل شابا يدعى رضا عبد الواحد، 16 عاما، مقيم بمنطقة سوق اللبن، جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية، وعدم وجود شبه جنائية.

هبوط حاد في الدورة الدموية

وقال وائل محمد، أحد جيران أسرة الشاب المتوفى، لـ«الوطن»، إن الشاب رضا عبد الواحد كان متواجدا مساء أمس أعلى سطح منزله، وكان يلهو بطائرته الورقية كعادته، وتفاجأنا بسقوطه مغشيا عليه، وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بهبوط حاد في الدورة الدموية.

تشييع جثمان الطالب

واضاف إبراهيم سليمان، أحد أقارب الشاب المتوفى لـ«الوطن»، أنه تم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بعد الانتهاء من صلاة الجنازة، واستخراج تصاريح الدفن، مشيرا أن المتوفى كان يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة، وأنه كان دائما ما كان يلعب بطائرته الورقية.