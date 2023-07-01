عضة قطة تتسبب في وفاة شاب جزائري.. كانت مصابة بـ«داء الكلب»

توفي شاب جزائري مساء أمس الجمعة بولاية باتنة شرق الجزائر، متأثرًا بإصابته بداء الكلب، والذي انتقل إليه بعد عضة قطة أدت إلى وفاته بالمستشفى بسبب تقدم حالته.

كيف أصيبت قطة بداء الكلب؟

وبحسب التقرير المنشور عبر صحيفة النهار الجزائرية، فقد لفظ الشاب الثلاثيني أنفاسه الأخيرة في مستشفى باتنه، متأثرًا بأعراض متقدمة من داء الكلب، بعدما انتقل إليه منذ نحو 45 يومًا، حيث أرجح الأطباء أن طول المدة التي لم يتلق فيها العلاج معتقدًا أن عضة القطة غير خطرة هي ما أدت إلى تفاقم حالته الصحية.

ويعتقد الأطباء البيطريون أن القطة مصابة بداء الكلب هي عدوى تنتقل للإنسان عن طريق عضة كلب مصاب، وتؤدي لظهور عدد من الأعراض في البداية تكون عادية وتشبه الإنفلونزا مثل حمى، صداع، غثيان، القيء، وبعد ذلك تتطور لتكون أكثر صعوبة تشمل الهياج العصبي، الارتباك، القلق، فرط النشاط، صعوبة البلع، الخوف من مجرد تناول السوائل، والهلاوس، الأرق، الشلل الجزئي.

وأفادت الصحيفة، بأن الضحية وصل ليلة أمس إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث لم تسمح مجهودات الفرق الطبية بإنقاذ حياته.

القطة عضت 3 أطفال آخرين

واكتشف مسؤولو الصحة، أن القطة المصابة عضت 3 أطفال أيضا على الأقل، حيث تم تلقيح اثنين منهم باللقاح المضاد للكلب، في انتظار التأكد من عدد الحالات الإجمالية التي لامست القطة عند ظهورها في الحي.

وأشار التقرير، إلى أن عدم اكتشاف مكان تواجد القطة المصابة إلى اليوم هو ما يزيد الأمر تعقيدا، حيث لا أحد يعرف بعد عدد الحيوانات التي من الممكن أن تكون قد احتكت بها.