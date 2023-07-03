أسعار فنادق الغردقة بعد إجازة العيد.. تخفيضات تصل إلى 20%

شهدت فنادق الغردقة، إقبالًا كبيرًا خلال إجازة العيد، ووصلت نسبة الإشغالات في بعض الفنادق إلى 90%، إذ لجأت الكثير من الأسر والسائحين إلى قضاء إجازة عيد الأضحى على شواطئ الغردقة، وهناك حاليًا تخفيضات على أسعار الفنادق بعد انتهاء الإجازة، وتتراوح بين 10 و20% مقارنة بأسعار العيد.

انخفاض أسعار فنادق الغردقة

كشف علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ أسعار فنادق الغردقة في العيد، شهدت ارتفاعًا كبيرًا نظرًا للحجوزات الكثيرة خلال فترة العيد، ووصلت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها، وكسرت حاجز 90% في عدد من الفنادق، وبعد انتهاء الإجازة انخفضت الأسعار بنحو 20% نتيجة للعروض المستمرة لجذب المواطنين بعد انتهاء موسم العيد.

وأكد «علاء الدين»، أنّ أسعار الفنادق في شهر أغسطس، سترتفع مرة أخرى لزيادة الحجوزات خلال الشهر، وهو ذروة الصيف، ويشهد إقبالًا كبيرًا من السائحين وأيضًا المصريين.

المنشآت الفندقية: الغردقة أصبحت وجهة مفضلة للسياح

وأشار سعيد عتيق عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ أسعار فنادق الغردقة تتعلق بزيادة الطلب والحجوزات، لافتًا إلى أنّ الغردقة أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى الكثير من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية والمصريين من رواد السياحة الداخلية.