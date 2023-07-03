شبيه شارلي شابلن يجذب السياح في الغردقة.. نسخة طبق الأصل (صور)

ظهر شبيه شارلي شابلن على شواطئ الغردقة وجذب آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات ولاقى ذلك قبولا واستحسان السياح الذين حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية تزامناً مع ارتفاع معدل حركة السياحة بفنادق الغردقة في إجازة الصيف.

شبيه شارلي شابلن في الغردقة

وكشف إيهاب السيد مدير عام فندق سياحي بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، أن ظهور شبيه شارلي شابلن على شواطئ الغردقة يأتي تزامنا مع حفلات ومهرجانات الصيف التي تنظمها الفنادق والمنتجعات على الشواطئ بهدف الترفيه وتنشيط السياحة.

ولفت إلى أن الفنادق والمنتجعات السياحية تحرص دائما على عمل برامج ترفيهية وحفلات موسيقية وفقرات متنوعة ومهرجانات الشواطئ بغرض الترفيه وإدخال البهجة والسرور على السائحين وتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.

وأشار علاء الدين الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر إلى أن شبيه شارلي شابلن آثار إعجاب السياح الأجانب إذ أنه نسخة طبق الأصل من الفنان العالمي شارلي شابلن وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

وكشف سعيد العتيق عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ارتفاع معدل حركة السياحة بفنادق الغردقة تزامنًا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة وانتعاش السياحة الداخلية في إجازة الصيف.

وأضاف أن الغردقة أصبحت وجهة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات إذ استقبلت سياحا من 22 جنسية أجنبية خلال شهر يونيو السابق مؤكدا ارتفاع معدلات الحجوزات خلال شهري يوليو أغسطس إلى أعلى معدل لها منذ سنوات.