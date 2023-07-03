ضبط شخص احتجز سائق توك وآخر انتقاما لسرقة زوجته في المطرية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مقيمه في المطرية) بتلقيها اتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص أبلغها خلاله باحتجازه لنجلها مالك توك توك، بإحدى الشقق السكنية.

بالفحص تمّ تحديد الشقة المُشار إليها وضبط مسجل وبصحبته شخصين (منهما المُبلغ بغيابه)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقرّ بقيام الضحية والسائق بالاستيلاء على هاتف محمول وحافظة نقود خاصة بزوجته حال استقلالها مركبة التوك توك الخاصة بهما، وعلى إثر ذلك تمكن من تحديد هويتهما ومركبة التوك توك وتمكن من إستيقافهما حال مشاهدته لهما مُستقلان المركبة وتعدى عليهما بالضرب بالأيدى "دون إصابات" وقام بإصطحابهما وإحتجازهما بالشقة سكنه وتواصل هاتفياً مع والدة الأول "المُبلغة" وأبلغها بإحتجازه لنجلها لحين رد المبلغ المالى والهاتف المحمول وتواصل مع شقيق المجنى عليه الثانى فحضر وبحوزته المبلغ المالى والهاتف المحمول.

بمواجهة المجنى عليهما بأقوال المتهـــم أيداها، وأقرا بعثورهما على الحافظة الخاصة بزوجة المتهم وبداخلها المبلغ المالى والهاتف المحمول عقب توصيلها فقاما بالإستيلاء عليها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.