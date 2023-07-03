إصابة شخصين في انهيار سقف منزل بالفيوم

أصيب شخصان، صباح اليوم الاثنين، إثر انهيار سقف منزل مكون من ثلاثة طوابق، وذلك في منطقة «علواية سعادة»، التابعة لحي الصوفي بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

وعلى الفور، أسرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إصابة شخصين

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود إشارة لشرطة النجدة، بانهيار سقف منزل مكون من 3 طوابق، وإصابة شخصين جراء انهيار السقف عليهما.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهما في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهما تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وتم إخلاء العقار من السكان تجنبًا لانهياره مجددًا وحرصًا على حياتهم، كما جرى انتداب لجنة هندسية لفحص العقار وتحديد ما إذا كان آيلًا للسقوط من عدمه، وإعداد تقرير بذلك وإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.