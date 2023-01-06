انهيار سقف منزل مكون من طابقين بمركز ملوي جنوب المنيا

انهار سقف منزل ريفي قديم بقرية أم تسعة التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، دون مصابين أو خسائر بشرية.

إخطار بانهيار منزل قديم

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار منزل قديم ملك «إسماعيل حلمي عباس» بقرية أم تسعة التابعة للوحدة المحلية لقلندول بمركز ملوي.

انهيار منزل مكون من طابقين

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والفحص تبين أن المنزل مكون من طابقين بالطوب اللبن على مساحة 150 مترا مربعا وخالٍ من السكان، والجزء المنهار عبارة عن سقف الطابق الثاني، دون مصابين أو خسائر بشرية.

فصل المرافق عن المنزل

تم فرض كردون أمني حول المنزل، وفصل المرافق من كهرباء ومياه، وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي لإجراء المعاينة بمعرفة لجنة المنشات الآيلة للسقوط لاتخاذ اللازم وفحص المنازل المجاورة لبيان تضررها من عدمه.