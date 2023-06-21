ارتفاع عدد المصابين في انهيار سقف منزل بقنا إلى 6 أشخاص

ارتفع عدد المصابين في حادث انهيار سقف حوش منزل في قرية أبومناع غرب، بمركز دشنا شمال محافظة قنا، إلى 6 مصابين ومتوف، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا بلاغا، يفيد انهيار سقف منزل أسفر عن إصابة أسرة كاملة ومصرع شخص.

سبب انهيار سقف المنزل

وبحسب التحريات والحماية المدنية، تبين انهيار سقف حوش ملحق بمنزل بقرية أبو مناع غرب، أثناء أعداد الخبز البلدي.

وتابعت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، بمركز دشنا، واقعة انهيار سقف حوش بلوك مسقوف بالافلاق والجاريد، بأحد النجوع التابعة للوحدة المحلية.

ضحايا حادث انهيار سقف المنزل

وبحسب البيان الصحفي قام حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، بمتابعة حادث انهيار سقف حوش منزل بلوك مسقوف بالافلاق والجاريد، لصاحبه ويدعى عطالله ابو الحسن علي إبراهيم، 55 عاما، مزارع، وأسفر الحادث عن مصرع حنان خضري محمد، 40 سنة، زوجة أخيه، إثر إصابتها بنزيف داخلي، وإصابة بدرية عسران أبو المجد، 40 سنة، وسامية أبو الفضل محمد بهلول، 40 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، وولاء عطالله أبو الحسن، 5 سنوات، وأحمد جابر أبو الحسن علي، 9 سنوات، وعلي جابر أبو الحسن علي، سنتين، وعبدالله عطالله أبو الحسن، 7 سنوات.

وقامت الوحدة المحلية، بعمل كردون أمني حول المكان، بعد أن تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية، بالتنسيق مع الحماية المدنية، وفقاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس المركز وتم رفع الأنقاض واستخراج الضحايا.