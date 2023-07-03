«الأمن الروسي» يعلن عن إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال حاكم شبه جزيرة القرم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط محاولة لاغتيال سيرجي أكسيونوف، حاكم منطقة شبه جزيرة القرم، اليوم الاثنين، حسب تقرير لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وأشار إلى إلقاء القبض على رجل روسي خضع لتدريبات من أجهزة استخبارات أجنبية، فيما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن أجهزة الأمن الروسية اتهمت أوكرانيا بتدريب المتهم لقتل أكسيونوف، عن طريق تفجير سيارته.