أمراض قد تصيب الحجاج خلال رحلة العودة.. وطبيب يوضح طرق الوقاية منها

بعدما لبوا نداء ربهم وحجوا بيت الله الحرام، تبدأ أفواج الحجيج في العودة من الأراضي المقدسة بالسعودية، عقب إتمام فريضة الحج إلى مصر مرة أخرى، ومع هذه الرحلات يكون التساؤل حول أبرز الأمراض والفيروسات التي قد يحملها هؤلاء الحجاج خلال عودتهم من السعودية، واختلاطهم بمختلف أجناس العالم في أجواء يغلب عليها الزحام والتلامس.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور حسني سلامة، أستاذ الجهاز الهضمي والمناعة، إن الحجاج بعد عودتهم عادة ما يشعرون بما يسمى باضطرابات ما بعد الحج، وتعد مجموعة من الأعراض المنتشرة التي تأتي للحجاج عقب أداء مناسك الحج، وتتمثل في الإرهاق وآلام المفاصل جراء التنقل أكثر من مرة، والصداع بسبب التواجد فترات طويلة تحت آشعة الشمس، والتعرض للزكام والإنفلونزا للتغيرات الجوية بين السعودية ومصر، لكن لحسن الحظ هذه الأعراض تتلاشى سريعا بعد أيام، من خلال أخذ الفيتامينات والراحة الكافية.

طبيب: الحجاج قد يتعرضون لأمراض التنفس والجهاز الهضمي

وأضاف «سلامة» لـ«الوطن»، أنه من المحتمل تضرر الجهاز الهضم مثل إصابة الحاج بإسهال المسافر، نتيجة للإكثار من شرب اللبن هناك واختلاف نوع الطعام، وأيضًا الجفاف والذي من الممكن أن يحدث نتيجة نقص كمية المياه في الجسم، بسبب التعرق الشديد وقلة المياه، لذا يجب الإكثار من شرب المياه، وأن تكون هناك زجاجة في يد كل حاج.

وأشار أستاذ المناعة، إلى أنه يمكن إصابة الحاج بالأمراض التنفسية نتيجة الاختلاط بآلاف الناس، وربما يكون منهم مصابين، فينتقل ذلك عبر التنفس أو لمس الشيء نفسه، كما يمكن حدوث تسلخات جلدية، لا سيما عند المصابين بالسمنة، إذ يلتهب جلده ويحدث احمرار في ثنايا الفخذين والإبطين.

الصحة: إجراءات وقائية استعدادا لعودة الحجاج

من جانبها، كشفت وزارة الصحة والسكان، عن عدة إجراءات وقائية استعدادا لعودة الحجاج إلي أرض الوطن، أولها استخدام البوابات الحرارية للكشف عن ارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة لتوفير الكواشف الخاصة بالكشف عن الإصابة بكورونا ومتابعة الحجاج العائدين لمدة 14 يوما.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن أرقام هواتف البعثة الطبية للحج مستمرة في العمل حتى عودة آخر حاج من الأراضي المقدسة، بهدف تسهيل تواصل الحجاج المصريين مع البعثة الطبية في السعودية، بحيث يكون التواصل في مكة المكرمة من خلال:

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