من هو الفنان الراحل أحمد قنديل؟.. صاحب شخصية الشهيد إسلام مشهور في «الاختيار»

سيطرت حالة من الحزن الشديد، على أصدقاء ومتابعي الفنان أحمد قنديل، بعدما وافته المنية صباح اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 36 عامًا، بشكلٍ مفاجئ، لاسيما أنه كان يتمتع بسيرة طيبة بين زملائه، ويسعى لتحقيق أحلامه الفنية، بعد النجاح الكبير الذي حققه بمشاركته في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار.

وعاش أحمد قنديل، الأشهر الأخيرة من حياته، في حالة حزن شديدة، تأثرًا بوفاة والدته خلال ديسمبر الماضي، إذ أبدى معاناته في العيش بدونها، ليلحق بها بعد 7 أشهر فقط من رحيلها.

أبرز المعلومات عن الفنان أحمد قنديل

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الفنان أحمد قنديل، كالتالي:

- من مواليد محافظة الإسكندرية

- حاصل علي بكالوريوس نظم ومعلومات عام 2008

- التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 2012

- اشترك بأدوار ثانوية في العديد من المسلسلات.

- شارك في 7 أعمال فنية فقط.

- أول أعماله الفنية، كان مسلسل «احنا الطلبة» عام 2011

- آخر أعماله الفنية، كان مسلسل «الاختيار 2»؛ إذ جسد شخصية الشهيد إسلام مشهور.

- شارك في فيلمين فقط، هما: «ليل خارجي» عام 2018، و«وقفة رجالة» عام 2021.

- تعاون مع عمرو يوسف، في مسلسل «عد تنازلي» عام 2014.

الجنازة من مسجد الحصري بأكتوبر

ومن المُقرر أنَّ تخرج صلاة الجنازة من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صلاة الظهر، على أنّ يوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة في مقابر «الحديدي» بالعبور، طريق «بلبيس».