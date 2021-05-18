الفنان أحمد قنديل: محظوظ لأداء شخصية إسلام مشهور في «الاختيار2»

قال الفنان أحمد قنديل، القائم بدور الشهيد إسلام مشهور، في مسلسل «الاختيار2»، إنه يطالب والدة الشهيد إسلام مشهور بعدم البكاء، لأن نجلها حمى مصر والمصريين في موقفه في الواحات، موضحا أن البيت الذى تربى فيه البطل إسلام مشهور بيت عظيم، لافتا إلى أنه محظوظ لأداء شخصية البطل إسلام شهور، مشيرا إلى أنه شعر بأنه نجل السيدة سوزان عبد الحميد، عندما دخل البيت وهذا أعظم شعور يمكن أن يشعره شخص.

وفيما أوضح الفنان طارق توفيق، القائم بدور البطل عمر صلاح، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج «الحياة الآن» المذاع على فضائية «الحياة» وتقدمه الإعلامية لبنى عسل اليوم الثلاثاء، أن أداء شخصية البطل عمرو صلاح فخر له، موضحا أنه وقع عليه دور من أجل تعريف دور الشخصية، وأن يصدق أهله أنه يماثل نجلهم.

وأوضح أن سيرته كانت طيبة وكان مجتهد في عمله وضحى بوقته من أجل عمله وهو يستحق أن يتم عمل فيلم عنه بشكل منفرد، لأنه قدم بطولات كثيرة وغير متناهية، فيما استطرد المهندس صلاح الدين محمد، والد الشهيد عمرو صلاح «مصر غالية علينا أوي روح كل شهيد بتخلي الأهل فخورين، إنهم ضحوا بأولادهم عشان خاطر مصر وعملية الواحات فديت آلاف ونضرب تعظيم للشهداء لألف سنة لقدام، كنت بقول انقل جهاز تاني قالي أومال مين يجيب حق الشهداء».

وأشارت السيدة حمدية أبو العنين، والدة الشهيد ماجد عبد الرازق، إلى أنها فخورة بأبنها وكل الشهداء الذين كانوا يتمنوا الشهادة، مطالبة الشباب أن يعرف أن أمنية أي شخص بحب وطنه هو الاستشهاد، لافتا إلى أن زميل ابنها أيمن حاتم تمنى الشهادة واستشهد في منطقة عين شمس، مؤكدا أن البلد يجب التضحية من أجلها بشكل كامل وهي أمنية الشباب في الجيش والشرطة.