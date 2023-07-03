وفاة الفنان أحمد قنديل صاحب شخصية الشهيد إسلام مشهور في «الاختيار 2»

أعلن الفنان أحمد محارب، وفاة صديقه الفنان الشاب أحمد قنديل، صاحب شخصية الشهيد إسلام مشهور في «الاختيار 2»، صباح اليوم، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكشف أحمد محارب، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، عن موعد الجنازة والدفن، موضحًا أنّ صلاة الجنازة ستخرج من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صلاة الظهر، على أنّ يوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة في مقابر الحديدي العبور على طريق بلبيس.

وتأتي وفاة الفنان أحمد قنديل، بعد نحو 7 شهور من وفاة والدته، التي رحلت عن عالمنا مطلع ديسمبر الماضي، إذ كان يكشف طوال الشهور الماضية عن مدى حزنه الشديد لفقدان والدته، حيث كتب: «هو عيب لو أنا قلت مش عارف أعيش من بعد أمي، طب والله العظيم أنا ما عارف أعيش من بعدك يا أمي، حياتي كلها اتغيرت من بعد وفاتها حبيبتي، خنقة وعصبية وعدم وعي وتفكير كتير، بدون سبب أكتر فترة في حياتي كل حاجة فيها ملخبطة كل حاجة حرفيًا، ربنا يرحمك يا حبيبتي ويسكنك فسيح جناته، ويصبرني على فراقك ويجمعني بيكي عن قريب إن شاء الله».

وحقق الفنان أحمد قنديل، نجاحًا كبيرًا، بعد مُشاركته في مسلسل «الاختيار 2»، حيث جسد شخصية الشهيد إسلام مشهور.