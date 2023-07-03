آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته.. «مش عارف أعيش من بعدك يا أمي»

اتشح حساب الفنان الشاب أحمد قنديل، بالسواد، خلال الساعات القليلة الماضية، إثر وفاته صباح اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 36 عامًا، ومن المُقرر تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري، إذ نعاه عدد كبير من زملاءه بالوسط الفني، مُشيرين إلى أنّ رحيله جاء حزنًا وتأثرًا بوفاة والدته قبل 7 أشهر.

الفنان أحمد قنديل، على مدار الـ7 أشهر الماضية، كان يُناشد زملاءه ومتابعيه بالدعاء لوالدته التي رحلت عن عالمنا في ديسمبر الماضي، حيث كان ينشر أدعية لها بشكلٍ شبه يومي، كما يُشير إلى عدم قدرته على العيش بعيدًا عنها.

وجاء آخر منشور للفنان أحمد قنديل، قبل 5 أيام، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كان دعاء لوالدته، «ربنا يرحمك يا أمي يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته يا نور عيني.. اللهم برد تربتها وآنس وحشتها واغفر لها وأجعل الفردوس الأعلى دارها.. اللهم أنزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. اللهم أدخلها الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب.. اللهم امين يا رب العالمين.. متنسوش دعواتكم لأمي في الأيام المفترجة».

دخل أحمد قنديل، في حالة حزن شديدة بعد وفاة والدته، إذ كتب قبل أسابيع: «هو عيب لو أنا قلت مش عارف أعيش من بعد أمي.. طب والله العظيم أنا ما عارف أعيش من بعدك يا أمي.. حياتي كلها اتغيرت من بعد وفاتها حبيبتي.. خنقة وعصبية وعدم وعي وتفكير كتير.. بدون سبب أكتر فترة في حياتي.. كل حاجة فيها ملخبطة كل حاجة حرفيًا..ربنا يرحمك يا حبيبتي ويسكنك فسيح جناته ..ويصبرني علي فراقك ويجمعني بيكي عن قريب إن شاء الله».

وحرص عدد كبير من زملاء الفنان أحمد قنديل، على نعيه عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، منهم الفنانة الشابة هند حسام الدين، التي أشارت إلى رحيله حزنًا على وفاة والدته، إذ كتبت: «أنا حزينة أوي.. ربنا يرحمك يا قنديل.. ملحقتش أشوفك يا صاحبي.. ربنا ريح قلبك بعد وفاة والدتك روحت لها بدري أوي يا قنديل.. لسه كنت يا دوب بتحقق حلمك.. الدنيا متسواش ولا حاجة والله».

ومن المُقرر أنَّ تخرج صلاة الجنازة من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صلاة الظهر، على أنّ يوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة في مقابر «الحديدي» بالعبور طريق «بلبيس».