وفاة أحمد قنديل.. موعد ومكان الجنازة والعزاء

حالة من الحزن الشديد، سيطرت على الوسط الفني بسبب على وفاة أحمد قنديل، صباح اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 36 عامًا، وذلك بشكلٍ مفاجئ، ويتطلع عدد كبير من زملائه لمعرفة موعد ومكان الجنازة والعزاء.

موعد ومكان جنازة وعزاء أحمد قنديل

وكشف الفنان أحمد محارب، عن وفاة أحمد قنديل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وموعد ومكان الجنازة، موضحًا أنّ صلاة الجنازة ستخرج من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صلاة الظهر، على أنّ يوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة في مقابر الحديدي بالعبور على طريق بلبيس.

صدمة بسبب وفاة أحمد قنديل

وجاءت وفاة أحمد قنديل بمثابة الصدمة الشديدة لزملائه، كونه رحل حزنًا على وفاة والدته، في شهر ديسمبر الماضي؛ إذ قالت صديقته: «قلبي واجعني أوي أوي عليك فوق ما تتخيل بس مش قادرة أعيط.. حاسة بصدمة غير طبيعية.. أنا لسة شايفاك من قريب وقلت لي عايزين نخرج أنا وأنتي وجوزك.. قلت لك نظبطها؟!.. بدري أوي يا أحمد والله».

كما كتبت الفنانة الشابة هند حسام الدين، التي أشارت إلى رحيله حزنًا على وفاة والدته، قائلة: «أنا حزينة أوي.. ربنا يرحمك يا قنديل.. ملحقتش أشوفك يا صاحبي.. ربنا ريح قلبك بعد وفاة والدتك روحت لها بدري أوي يا قنديل.. لسه كنت يا دوب بتحقق حلمك.. الدنيا متسواش ولا حاجة والله».