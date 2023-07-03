إعادة ضخ مياه الشرب لـ5 مناطق سكنية بمرسى مطروح بعد انقطاعها لمدة أسبوع

عادت عملية ضخ مياه الشرب إلى خمس مناطق سكنية في مدينة مرسى مطروح، بعد انقطاع دام ما يقرب من أسبوع، وذلك بمناطق غوط رباح، وعمارات حسن علام، والمنطقة الرابعة، ومنطقة الكيلو 4 حي الزهور، ومنطقة الكيلو 7 حي الشروق.

مواعيد ضخ مياه الشرب في مطروح

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، في بيان، اليوم الاثنين، أن مواعيد ضخ مياه الشرب للمناطق الخمسة يستمر على مدار الساعات المقبلة وينتهي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأوضحت شركة مياه مرسي مطروح، أنه سيتم غداً ضخ المياه في منطقتين هما شارع المجمع، وشارع 15 في الكيلو 2 شرق مطروح، ويتم التناوب على عمليات الضخ علي مدار الأسبوع خلال جدول تضعة الشركة لتغطية الأحياء علي مستوى المدينة.

رفع حالة الطوارئ القصوى في مطروح

ولفت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح المهندس إبراهيم خالد، إلى أنه خلال أسبوع العيد تم رفع حالة الطوارئ القصوى على مستوى الشركة، في ظل استقبال مدينة مرسى مطروح أعدادا كبيرة من المصطافين.