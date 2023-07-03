نقيب الصيادين بالبرلس: 3 يوليو أسعد أيامنا.. ومن فرحتنا وزعنا السمك ببلاش

قال محمد شرابي نقيب الصيادين في مدينة البرلس بكفر الشيخ، إن بيان الثالث من يونيو 2013 أجمل ذكرى في حياته، حيث لا ينساه المصريون، عندما أصدر البيان الفريق أول عبدالفتاح السيسي –وزير الدفاع آنذاك- من أجل إزاحة الغمة عن الأمة.

3 يوليو كان أسعد أيام المصريين

وأضاف نقيب الصيادين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، «هذا اليوم كان أسعد أيام المصريين بعدما حدث من دمار وقتل وخراب من هؤلاء الإرهابيين».

نقيب الصيادين: هذا اليوم لا ينساه الشعب المصري

وتابع نقيب الصيادين، «الحمد لله، أن هذا اليوم لا ينساه الشعب المصري، وبخاصة أبناء مدينة برج البرلس بسبب ما شاهدوه ورأوه بأعينهم على أرض الواقع، ومن الفرحة وزعنا السمك بالمجان، نحن كمجتمع صيد كنا نترقب الوضع أمام المقاهي، وعندما صدر الفريق أول عبدالفتاح السيسي عمت الفرحة أرجاء المدينة وخرجت المدينة عن بكروة أبيها للاحتفال بهذا اليوم، وبناء على رغبة الأهالي تقدمت بمذكرة لعمل مسيرة تأييد للفريق أول عبدالفتاح السيسي وتم الموافقة عليها، وكانت هذه المسيرة لم ولن تحدث حتى الآن، أشاد بها الإعلام العربي والعالمي قبل الإعلام المصري».