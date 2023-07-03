مسلم: بيان 3 يوليو أنقذ مصر من الاقتتال والضياع والحرب الأهلية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ مصر كانت في حالة تأهب وترقب قبل بيان 3 يوليو، والشعب كان لديه أمل في التخلص من حكم تنظيم الإخوان، خاصة بعد أن أظهروا رفضهم الكبير لحكم التنظيم الإرهابي، متابعا: «كتبت منشور عبر حسابي الشخصي على فيس بوك قبل بيان 3 يوليو، أكدت فيه أنّ الساعات القادمة ستحدد، إما تضيع مصر أو نحتفل بهذه الذكرى».

مسلم: الإخوان تنظيم إرهابي بجدارة

وأضاف مسلم، خلال حديثه ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى» مع الإعلامية بسنت الحسيني والإعلامي محمد الشاذلي، أنّ الله أكرمنا وأصبحنا نحتفل بالذكرى، بعد أن كانت مصر على شفى اقتتال وحرب أهلية ونزاعات، مؤكدا أنّ تنظيم الإخوان «إرهابي بجدارة»، وليس تنظيم سياسيا أو دينيا.

وتابع رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، أنّ أحدا لم يتخيّل ما أُذيع في بيان 3 يوليو، خاصة أنّ المتابعين لكواليس الاجتماعات التي دارت بين القوى السياسية والمجلس العسكري، كان على علم بوجود جدل في مسألة الرئيس، إما أن يرحل محمد مرسي، أو تجرى انتخابات رئاسية مبكرة.

بيان 3 يوليو لم يتطرق للجماعة الإرهابية نهائيا

وأوضح مسلم، أنّ بيان 3 يوليو لم يتطرق إلى الإخوان نهائيا، ولم يأخذ منها موقفا، حيث تمّت دعوتهم لحضور الاجتماعات، لكنهم رفضوا لارتباطهم بأجندة خارجية، خاصة أنّهم كانوا قد أدركوا أنّ الرهان على الشعب المصري خاسر، وكان رهانهم على الخارج، وهو ما أكدته أحداث الحرس الجمهوري، حين ألقوا خطابا باللغة الإنجليزية لمخاطبة الخارج، وتحدّثت الحكومة البريطانية عن الخطاب، قائلة إنّ خطاب التنظيم الإرهابي باللغة الإنجليزية، مختلف تماما عن خطابها باللغة العربية، حيث كان الأخير مليئ بالتهديد والوعيد، وهو ما لم يتطرق له الخطاب المُذاع بالإنجليزية.