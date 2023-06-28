رضا البحراوي عن أول لقاء بمكتشفه: «كنت عيل صغير وبلعب بلي في الشارع»

قال المطرب الشعبي رضا البحراوي، إنه يشعر بحب الناس له، مشيرًا إلى أنه توفيق من الله عز وجل وبركة دعاء والديه، مشيرًا إلى أنه لم يحصل على أجر مقابل أول شريط طرحه في السوق، لكنه بدأ الغناء في بعض الأفراح بمحافظة الإسماعيلية وكان يحصل على 300 جنيه.

يحب الغناء منذ أن كان في الثامنة من عمره

وأضاف البحراوي، خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، على قناة «dmc»، أنّه يحب الغناء منذ أن كان في الثامنة من عمره، حيث ينحدر من منطقة شعبية بطنطا: «كنت أغني في الشارع، لم أشعر بأني أغني جيدا، لكن عندما غنيت في الشارع قال لي كثيرون إن صوتي جميل».

وتابع المطرب الشعبي: «التقيت بالأستاذ طارق عبدالستار وهو زوج أختي حاليا، وهو مخرجي ومنتجي، لم أكن تعرفت عليه وقال لي صوتك جميل، وقلت له لست مقتنعا بذلك.. أشكره على ذلك، التقيته لأول مرة عندما كنت امام في المنزل وألعب بلي في الشارع».

لما كنت بسمع رمضان البرنس كنت بقول نفسي أبقى زيه

وأوضح: «لما غنيت اداني 10 جنيه وكنت لسه صغير ومعرفهوش، ولما اخدت الفلوس سيبته ومشيت، وكانت حالتي المادية على قدها وبعدها قابلني تاني وعملني شريط وحفظني الأغاني، وغنيت زمن الوحوش، وقبل الشريط كنت أغني في الشارع والأفراح وليالي الحنة، وكنت أغني للراحل رمضان البرنس، وانا من عشاق جورج وسوف، ولما كنت بسمع رمضان البرنس كنت بقول نفسي أبقى زيه، ولما عملت شريط كنت عيل صغير ونزلت ألعب في الشارع وبعدها بأسبوع، جالي شخص من الإسماعيلية، وعرفت منه إن الشريط بتاعي كسر الدنيا، وبدأ احترافي الغناء في أفراح الإسماعيلية، وكنت أحصل على 300 جنيه».