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رضا البحراوي: اشتغلت كمسري ميكروباص.. ومجاش في بالي الوصول للنجاح ده

كتب:

شريف سليمان
05:16 ص | الأربعاء 28 يونيو 2023
المطرب الشعبي رضا البحراوي

المطرب الشعبي رضا البحراوي

قال المطرب الشعبي رضا البحراوي، إنه عمل في أكثر من مهنة عندما كان صغيرا، موضحًا: «اشتغلت كل حاجة وأنا صغير، والدي ووالدتي كانوا على قدهم، وكنت بقبض 10 جنيه و15 جنيه، كأني باخد مصروفي، ومكنتش بشرب حاجة ولا سجاير ولا أي حاجة».

وأضاف البحراوي، خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، على قناة «dmc»: «لم أكن أحقق نجاحا كبيرا، عملت كمسري على سيارة ميكروباص كنا نمتلكها، وذلك لمدة 3 سنوات، وكان أخي هو السائق».

لم أكن أمتلك هاتفا محمولا

وتابع المطرب الشعبي: «عندما جاء متعهد الأفراح من الإسماعيلية وطلب من والدي أن أذهب معه، ترك بطاقته الشخصية لها حتى يطمئنها، لم أكن أمتلك هاتفا محمولا، لذلك جاء والدي معي، ذهب معي إلى هناك لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع، لكن حالته الصحية تدهورت».

وأوضح: «قال لي وهو على السرير تعبان روح يا رضا ربنا يكرمك ويرزقك عشان أنت حنين على أهلك وعليّ وإخواتك، والحمد لله إن ربنا شفاه، لكن والدتي تعبت نفس التعب اللي تعبه والدي، وربنا شفاها، وبدعي لها دايما لانها حياتي كلها».

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