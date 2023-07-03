تفاصيل دوري كرة القدم الشاطئية في الإسكندرية.. يشارك به 5 فرق (صور)

أعلنت محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، استضافة شاطئ إسحاق حلمي لمباريات كرة القدم الشاطئية، التي بدأت فاعلياتها أمس، والمقرر لها أنّ تنتهي الخميس المقبل، بمعدل مباراتين يوميًا، وتقام المباريات من الساعة 5 مساءً وحتى 8 مساءً؛ وكانت أولها بين فريقي نجوم الحضرة والترسانة.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، اليوم، فإن المحافظ وجه؛ الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بضرورة أنّ تكون شواطئ الإسكندرية على استعداد تام لاستقبال أي فعاليات رياضية، وإظهارها بالشكل الذي يليق بمكانة المدينة، وتؤكد المحافظة أنّ هذه المباريات ليست الأولى التي تستضيفها الشواطئ.

دعوة الجماهير لحضور المباريات

ومن جهته؛ أعرب رئيس الإدارة المركزية، عن اعتزازه باختيار الاتحاد المصري لكرة القدم «الشاطئية»ـ لواحد من شواطئ عروس البحر المتوسط لإقامة الفاعلية الرياضية عليها، كما أنه مرحب بالفرق المشاركة ومشجعيها، ودعا الجمهور السكندري بالمشاركة وتشجيع الفرق متمنيًا التوفيق للمشاركين.

5 فرق مشاركة

ولفت إلى أنّ هناك 5 فرق مشاركة في المباريات، وأكد عبد الرازق، أنّ شواطئ الإسكندرية ترحب بإقامة أي فاعليات رياضية عليها، وعلى رأسها شاطئ إسحاق حلمي، حيث يتميز بمساحته الرملية الكبيرة التي تسمح بإقامة الفعاليات الرياضية عليه بكل سهولة.