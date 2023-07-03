5 حقوق و3 واجبات.. دليل المصطافين على شواطئ الإسكندرية بصيف 2023

انطلق الموسم الصيفي بشكل فعلي على شواطئ الإسكندرية خلال تلك الآونة ومعه يزداد الزخم على الشواطئ، ما يجعل معرفة الحقوق والواجبات للمصطافين على الشواطئ أمر هام جدا، وذاك وفقا لما أقرته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية كدليل أو دستور ينظم عملية المصطافين مع المستأجرين والعمال.

وتقدم «الوطن» لكافة المصطافين تفاصيل الحقوق والواجبات على شواطئ الإسكندرية من أجل قضاء مصيف مميز في عروس البحر الابيض المتوسط.

حقوق المصطافين على شواطئ الإسكندرية

- الإكرامية ممنوعة وفي حال فرض العامل إكرامية على المصطاف.

- العامل ليس من حقه وضع شمسية أمام المصطاف الذي سبق وحجز المقعد المواجه للبحر.

- دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا.

- دفع قيمة التذكرة المذكورة على البوابة دون زيادة

- في حال حدوث أي تجاوز فيجب التواصل مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أثناء التواجد على الشاطئ.

واجبات المصطافين على شواطئ الإسكندرية:

- عدم إلقاء أي مخلفات فى البحر أو علي رملة الشاطئ.

- عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر.

- عدم اصطحاب مواد قابلة للاشتعال أو يحظرها القانون.