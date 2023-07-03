أستراليا أول دولة في العالم تسمح بإعطاء حبوب الهلوسة لمرضى الاكتئاب

سمحت أستراليا كأول دولة في العالم، بإعطاء حبوب الهلوسة للمرضى المصابين بالاكتئاب أو اضطراب ما بعد الصدمة، إذ سيبدأ صرف جرعات دواء «أم دي أم إيه» المعروف باسم «الإكستازي» للمرضى بداية من يوم السبت المقبل.

استراليا تتيح السماح بإعطاء حبوب الهلوسة

ووفقا لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، من المقرر أن يبدأ الأطباء النفسنيين في أستراليا صرف أدوية الهلوسة للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب، وذلك بعد أن صرحت السلطات الصحية في أستراليا بأن قرارها جاء نتيجة وجود أدلة كافية على فوائد محتملة من تلك الحبوب لبعض المرضى.

ودعا خبراء في أمريكا وأستراليا، إلى ضرورة الحاجة إلى المزيد من الأبحاث العلمية لضمان فعالية تلك الحبوب ومعرفة مدى خطورتهما، بما في ذلك الهلوسة.

كل مريض سيتكلف 6 آلاف دولار نظير الحبوب

وقال رئيس مختبر الطب النفساني في جامعة موناش الاسترالية، بول ليكنايتزكي، إن الحبوب التي ستباح للمرضى ستكون مكلفة في أستراليا حيث سيتكلف كل مريض نحو 6 آلاف دولار، مشيرا إلى أن حبوب «الإكستازي» يساعد على زيادة الشعور بالابتهاج والهلوسة، لكنه يتسبب في آثارا مدمرة تحديدا بعد تناول الجرعات الزائدة، وهي الإغماء ونوبات الهلع والارتفاع العالي في درجة حرارة الجسم.

وأدرجت السلطات الصحية في أستراليا تلك الحبوب المخدرة على قائمة العقاقير المباحة بعد أن كانا محظورين لفترة طويلة، وذلك في خطوة فاجأت الخبراء في المجال الطبي، وكان ذلك في الأول من فبراير الماضي على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأولى من يوليو الجاري.