وكيل «طاقة النواب»: بيان 3 يوليو أنهى مخططات «الإخوان» لإثارة الفوضى

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، إن يوم إلقاء بيان «3 يوليو» من أهم الأيام في تاريخ مصر الحديث، بعدما انتصرت إرادة المصريين بإزاحة التنظيم الإرهابي من حكم مصر.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن «هذا اليوم شهد استجابة القوات المسلحة لرغبة ملايين المصريين المتواجدين في الشوارع، للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان، الذين حاولوا اختطاف الدولة، وتغيير هويتها».

وأشار الجبلاوي إلى أن تنظيم الإخوان الارهابي استمر على مدار عام كامل في إرهاب المصريين، والانتقال من فشل إلى آخر في جميع الملفات، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ المخططات الخارجية الساعية لتقسيم الدولة المصرية.

وأوضح أن بيان 3 يوليو الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها، بعد اجتماع مع القوى الوطنية والدينية والشبابية، والذي شمل الخروج بخارطة طريق واضحة ومحددة، لإنهاء مخططات التنظيم الإرهابي لإثارة الفوضى.