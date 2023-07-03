الرئيس الشرفي لحزب الكرامة: «3 يوليو» يوم التخلص من كابوس «الإخوان» المظلم

أكد المهندس محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، أن يوم 3 يوليو هو يوم فارق في تاريخ مصر المعاصر، كونه يوم التخلص من كابوس مظلم عاشته البلاد تحت حكم «الإخوان».

تحطم أحلام تقسيم الدول العربية

وأضاف محمد سامي في تصريحات لـ«الوطن» أن أحلام الغرب في تقسيم البلاد العربية إلى دويلات عبر «الإخوان» تحطمت في هذا اليوم، وظلت البلاد العربية صامدة كما هي.

وأشار الرئيس الشرفي لحزب الكرامة إلى أن تنظيم الإخوان عمد بكل قوة خلال فترة حكمه إلى التخلص من الهوية المصرية المغروسة فطريا في نفوس المصريين، من خلال نشر الأفكار المتطرفة والعدائية بين المواطنين.

فرحة إعلان بيان التخلص من حكم الإخوان

وعن شعوره في لحظة إعلان بيان خارطة الطريق في «3 يوليو»، قال سامي «شعرت بفرحة عارمة ممزوجة بالأمل، عند إعلان بيان إنهاء حكم الإخوان، لأن البلاد تخلصت بذلك من قبضة تنظيم إرهابي اتخذ الدين شعارا له».