عضو بـ«الشيوخ»: 3 يوليو يوم الخلاص للشعب المصري وبداية جديدة للتنمية

قال النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، إن 3 يوليو هو يوم الخلاص من فئة حاولت طمس الهوية الوطنية وسرقة الوطن، وبمثابة استكمال لما بدأه الشعب المصري في 30 يونيو وخروجه إلى كل ميادين مصر، واستطاع استرداد الوطن واستعادة الهوية الوطنية، وتم إعلان خارطة طريق تضمنت مطالب الشعب، وتنفيذ حلمه في الخلاص من حكم فئة لا تعرف معنى كلمة دولة ولا تقر بمعنى مصر بالنسبة لهم ولا تمثل مصر بالنسبة لهم إلا جزء من مشروع وهمي.

3 يوليو يوم الخلاص

وأضاف «هلال» في تصريحات لـ«الوطن» أن 3 يوليو يوم خلاص للشعب المصري وبداية حقبة جديدة من مراحل التنمية التي نراها في كافة ربوع مصر، وبيان 3 يوليو جاء بعد مرور مهلة 48 ساعة منحتها القوات المسلحة لتلك الجماعة، بعد رفضهم لمطالب الشعب المصري، ولكن أثبت الجيش في هذا الوقت أنه يقف بجانب المصريين، ويسعى لتنفيذ مطالبهم، ويتحمل معهم مسئولية الدولة وتخليصها من تلك الجماعة.

ثورة 30 يونيو

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الشعب المصري بإرادته الحرة ومساندة الجيش له استطاع التخلص من تلك الجماعة الإرهابية، وأنه خلال العام الذي حكموا فيه مصر استطاع الشعب أن يكشفهم ويعرف حقيقتهم وهذا ما أثبته خروج الشعب في 30 يونيو، وبيان 3 يوليو.