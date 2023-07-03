عضو بـ«مستقبل وطن»: 3 يوليو يوم انتصار إرادة المصريين على حكم الإخوان

قال المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، إن 3 يوليو 2013، يعد يومًا فارقًا في تاريخ الشعب المصري، حيث تخلص فيه المصريون من حكم الإخوان الذي كان يسعى لاختطاف الدولة المصرية، حين استجابت القوات المسلحة لإرادة الشعب المصري، وتم الإعلان عن خارطة الطريق من أجل بناء الوطن بعد أن احتشد الملايين في الشوارع يطالبون بإسقاط حكم المرشد، واستعادة هوية الوطن من الجماعة، ورفض العنف والإرهاب، لينقذون مصر من ذهابها في طريق كانت لن تعود منه.

3 يوليو يوم انتصار إرادة المصريين

وأضاف «رزق»، أن يوم 3 يوليو يوم انتصار إرادة المصريين على تنظيم عالمى أراد أن يسيطر على الدولة المصرية لصالحه ولتنفيذ أجنداته، لافتًا إلى أن ثورة الشعب المصري لم تنقذ مصر فقط، لكنها أنقذت المنطقة العربية أجمع من تلك الجماعة التي سعت إلى تقسيم المنطقة لدويلات، خاصةً أنها لم تسيطر على أي بلد إلا ونشرت فيها الدمار والإرهاب، وجاءت ثورة المصريين لتكون كاشفة لتلك الجماعة أمام العالم، ولتتوالى بعدها إعلان العديد من دول العالم اتخاذ إجراءات ضد التنظيم وعناصره.

يوم الخلاص والنجاة

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الشعب المصري أدرك خلال العام الذي حكم فيه الإخوان مصر أن كل ما فى مصر من تاريخ وثقافة وحضارة مهدد من قبل تلك الجماعة التي لم تكن على قدر حكم مصر وسعت لتفكيك مؤسسات الدولة والسيطرة على كل مفاصلها من أجل تطويع الدولة لمصالح تلك الجماعة ومكتب الإرشاد، ليأتي يوم 3 يوليو والذي كان يوم الخلاص والنجاة من حكم هذا التنظيم الذي كان يسعى لتقويض إرادة المصريين، إلا أن الشعب المصرى فرد إرادته وشرعيته.