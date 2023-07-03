إصابة 6 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالشرقية

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل على طريق «شغفورة- الصالحية القديمة» بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إصابة 6 أشخاص

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة، باستقبالها 6 أشخاص مصابين، وهم «السيد.ا ع»، 33 سنة، و«رانيا ح م»، 29، و«حسن ح ا»، 59 سنة، و«بثينة ع ا»، 55 سنة، و«رانيا ح ا»، 29 سنة، و«ريم ا ع»، 15 سنة، من أهالي قرية شغفورة وتم نقلهم لمستشفى الصالحية لتلقي الرعاية الطبية.

وحُرر محضر، فيما أُخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، وأمرت بجمع التحريات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.