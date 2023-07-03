إزالة فورية لـ50 حالة تعد على أراض زراعية ومخالفات بناء في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ 50 حالة إزالة فورية للتعديات على أراض زراعية ومخالفات بناء، وذلك خلال عطلة عيد الأضحى، مؤكداً استمرار حملات إزالة مخالفات البناء وكل التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة.

استمرار حملات الإزالة

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن الأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة تمكنت من إزالة 50 حالة تعد على أراض زراعية، منها 4 حالات بسيدي غازي على مساحة 500 متر، و15 حالة بالحامول على مساحة 1935 مترا، و20 حالة بمركز كفر الشيخ على مساحة فدان تقريباً، و6 حالات بمركز الرياض على مساحة 800 متر، و5 حالات بمسير على مساحة 10 قراريط.

التصدي لحالات البناء المخالفة في كفر الشيخ

وكان محافظ كفر الشيخ، قد وجه خلال اجتماع القيادات التنفيذية بالمحافظة بتشكيل لجان بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي الزراعة والمتابعة الميدانية للمرور اليومي لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو التشوين أو البناء، والتعديات على أملاك الدولة وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع قوات الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما وجه مسئولي الري بتكثيف المرور الميداني لمنع التعدي على مياه الري وحرم المجاري المائية، والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعامل الفوري معها.