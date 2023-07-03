بيان 3 يوليو.. 10 قرارات أنقذت مصر من الأخونة وأسست للجمهورية الجديدة

يواصل المصريون في الداخل والخارج، احتفالاتهم بذكرى بيان الإنقاذ الذي ألقاه الفريق عبد الفتاح السيسي، في يوم 3 يوليو من عام 2013، والذي نتج عنه إنقاذ الدولة من مخطط تنظيم الإخوان الإرهابي الذي كان يخطط لهدم الدولة المصرية، وذلك بعد الاحتفال بالذكرى العاشرة من ثورة 30 يونيو.

10 قرارات أنقذت مصر من مصير مجهول

وتضمن بيان 3 يوليو، الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، 10 قرارات مصيرية لإنقاذ مصر من مصير مجهول ومظلم ويؤسس للجمهورية الجديدة.

3 يوليو 2013 شهد ميلاد دولة مصر الحديثة

وشهد بيان 3 يوليو 2013، ميلاد دولة جديدة، أسقطت حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ونقلت مصر من نفق مظلم لطريق النور وعصر الجمهورية الجديدة، إذ جاء بيان 3 يوليو بعد يوم من خطاب الرئيس المعزول محمد مرسي يوم 2 يوليو، الذي كان مخيبا لكل آمال المصريين بعد رفضه مطالب الشعب المصري بضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

القوات المسلحة تستجيب لنداء ملايين المصريين

واستجابت القوات المسلحة لنداء ملايين المصريين الذين خرجوا في الشوارع يهتفون بإسقاط حكم المرشد، وفي يوم 3 يوليو 2013 اجتمع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي مع ممثلي الشعب من القوى الوطنية والدينية وقيادات القوات المسلحة، وهذا الاجتماع الذي رفض قيادات الإخوان حضوره.

بيان 3 يوليو 2013 تضن خارطة الطريق للجمهورية الجديدة

وانتهى اجتماع وزير الدفاع مع ممثلي الشعب من القوى الوطنية والدينية وقيادات القوات المسلحة، الذي استمر لساعات، مساء 3 يوليو، بخطاب للفريق أول عبد الفتاح السيسى، تضمن خارطة طريق قضت على حكم تنظيم الإخوان الإرهابي، وأسقطت نظام المرشد، وانحاز البيان للجماهير الغفيرة، كما أنه جاء ملبيا لجميع مطالبات القوى السياسية والوطنية.

فرحة عارمة في ميادين مصر بعد بيان 3 يوليو 2013

وبعد بيان القوات المسلحة عمت الفرحة الميادين وشوراع مصر وانتهت مرحلة أخونة الدولة، وبدأت مصر في عصر جديد، عصر تبني فيه وتعمر بعد أن قضت على الإرهاب الذي انتهجه التنظيم الإرهابي بعد سقوط حكمه.