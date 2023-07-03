«المصريين الأحرار»: 30 يونيو كانت «صدمة كهربائية» أعادت الحياة لمصر

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنّ ثورة 30 يونيو كانت حتمية كون الجماعة الإرهابية تولت الحكم وكانت تريد اختطاف الوطن وتدمير هويته، والمواطن يمكنه تقبل أي أمر عدا تغيير هويته وحضارته، وهو ما يجهله التنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أنّ ثورة 30 يونيو كانت بمثابة صدمات كهربائية أعادت النبض إلى قلب مصر.

وأضاف «خليل»، خلال تغطية خاصة للذكرة العاشرة لثورة 30 يونيو عبر فضائية «DMC»، أنّ الجماعة الإرهابية لم تكن ذات كفاءة في إدراة دولة بحجم مصر، ما كان سببا رئيسيا لبداية تفاقم المشكلات، مستحضرا مشاهد من مجلس الشعب حينها، قائلا: «عملنا معركة الكتلة المصرية كتيار مدني ضد الفاشية الدينية التي كان تفرض سيطرتها وتريد اختطاف الوطن ليس لمصلحتها الشخصية فقط، بل لصالح مخطط عالمي».

وأشار إلى القوانين التي كانت تُطرح بمجلس الشعب وقتها وتفرض علينا، فعلى سبيل المثال إدعاءات عزة الجرف، متابعا: «كنا كتلة مصرية في مجلس الشعب لم يكن عددنا كبيرا حينها، وعانينا مما كان يحدث في المجلس إذ لم تكن هذه مصر ولا هذه شخصية رئيس مصر بحضارتها وعظمتها».

وتابع أنّ الفوضى التي نشأت بعد أحداث 2011 سميت بالفوضى الخلاقة وليس التغيير، مشيرا إلى أنّ الشعب المصري عانى كثيرا من مشكلات الطاقة وأنابيب البوتاجاز، فضلا عن الغياب الأمني وغيره.