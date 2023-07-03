من هو زعيم شبه جزيرة القرم؟.. بعد إعلان روسيا عن إحباط محاولة لاغتياله

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن نجاحه في إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، مؤكدة اعتقال مواطن روسي متعهم بمحاولة تنفيذ العملية، متهمة أجهزة المخابرات الأوكرانية بتجنيده وتدريبه على استخدام المتفجرات والألغام.

روسيا تحبط محاولة لاغتيال رئيس شبه جزيرة القرم

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، استعد الرجل بشكل جيد لتفجير سيارة أكسيونوف، لكن جرى القبض عليه فور العثور عليه، وبحوزته العبوة الناسفة التي كان من المقرر تفجيراها داخل السيارة.

وفتحت السلطات الروسية التحقيقات، بتهمة تخطيطه لارتكاب عمل إرهابي، وحيازة متفجرات بشكل غير قانوني.

وكتب أكسيونوف منشورا عبر تطبيق «تليجرام»، قال فيه: إن اجهزة الاستخبارات الروسية تعمل بشفافية وفاعلية، مضيفا أنه على ثقة في القضاء على المحرضين على هذه الجريمة، حسبما ذكرت وكالات أنباء فرنسية.

معلومات عن رئيس شبه جزيرة القرم

- منحت روسيا رئيس شبه جزيرة القرم، الجنسية الروسية، بعد إقامته نحو 10 سنوات في مولدوفا.

- في عام 2008، أصبح رئيس شبه جزيرة القرم عضوا في «المجتمع الروسي التابع لشبه جزيرة القرم».

- عمل رئيس شبه جزيرة القرم نائبا للمجلس الأعلى للجزيرة عام 2010.

يذكر أن شبه جزيرة القرم بمثابة قاعدة لوجستية ذات أهمية كبيرة لدى القوات الروسية، التي تقاتل في جنوب أوكرانيا، منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.