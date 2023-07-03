بدء القبول بمدارس تمريض الإسكندرية.. التنسيق من 265 درجة

بدأت مدارس تمريض الإسكندرية، قبول دفعة جديدة من حملة الشهادة الإعدادية، بعد إعلان تنسيق وزارة الصحة وانتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت مدارس التمريض قبول الطلبة والطالبات حسب مجموع المدرسة المتقدمين لها، وتختلف درجات القبول بين مدارس التأمين الصحي ووزارة الصحة والمؤسسة العلاجية والخاصة.

سد حاجة المستشفيات

وقال الدكتور محمد محمود مهران، رئيس معهد تمريض المنتزة، لـ«الوطن»، إنّ المعهد بدأ قبول دفعة جديدة من الطلاب البنين والبنات الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة الإسكندرية فقط، وبدء سحب كراسات الشروط من الأسبوع القبول، ويهدف المعهد إلى الارتقاء بالتعليم الفني الصحي، وسد حاجة الدولة والمؤسسات الصحية بالإسكندرية من التمريض، نظرًا للعجز الشديد الذي يواجة الكثير من المستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أن الطالب يكلف بالمستشفيات الحكومية، فور تخرجة للمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية.

التقديم لمدارس التمريض إلكتروني

وأشارت سهى مصطفى نقيب تمريض الإسكندرية، إلى أنّ القبول سيجري وفقًا لتنسيق وزارة الصحة، ثم قبول المجاميع الأعلى المتقدمة، مؤكدة أنّ مدارس التمريض تساهم في توفير فرص عمل للخريجين بمختلف المستشفيات، بحيث يكون الطلاب مؤهلين لسوق العمل في مجال التمريض، ويختلف مجموع كل مدرسة حسب تبعيتها، فمدارس وزارة الصحة تبدأ من مجموع 265 درجة، يليها التأمين الصحي ثم مدارس الهيئة التعليمية، وأقل مجموع هو المؤسسة العلاجية، وأعلاها المعاهد الخاصة ومنها معهد تمريض المنتزة، ويقبل مجموع فوق 265 درجة، وجميع المدارس التقديم لها يكون بشكل إلكتروني.