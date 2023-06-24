س و ج كل ما تريد معرفته عن مدارس التمريض 2023 بالمحافظات

تعد مدارس التمريض 2023 بالمحافظات من أهم بدائل الثانوية العامة لطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الحالي للبنين والبنات، ضمن العديد من المدارس البديلة للتعليم الثانوي العام والتعليم الثانوي الفني والتي تخطت الـ30 بديلا، خاصة أن مدارس التمريض 2023 بالمحافظات متوفرة بمختلف المراكز والمدن، سواء بنين أو فتيات وتتبع التوزيع الجغرافي.

مدارس التمريض 2023 بالمحافظات

مدارس التمريض 2023 بالمحافظات تحتاج إلى عدة شروط للالتحاق بها وطريقة التقديم وتنسيق مدارس التمريض لهذا العام، العديد من الأسئلة حول مدارس التمريض تقدم «الوطن»، الإجابة عنها وفقا لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات فضلا عن مديريات الصحة.

ماهي مميزات مدارس التمريض؟

يعد من أهم الأسئلة لدى الطلاب وأولياء الأمور معرفة مميزات مدارس التمريض فهي توفر فرص عمل حكومية للطلاب فور تخرجهم منها بالمستشفيات ومراكز الرعاية والتأمين الصحي.

كم تنسيق مدارس التمريض 2023؟

وفقا لبيان تنسيق مدارس التمريض للعام الماضي بمختلف المحافظات كان الحد الأدنى للالتحاق بمدارس التمريض 260 درجة، ومن المتوقع الإعلان عن تنسيق التمريض 2023 قبل نهاية الشهر الحالي.

ماهي شروط الالتحاق بمدارس التمريض؟

تعد أبرز شروط الالتحاق بمدارس التمريض وفقا لمديريات التربية والتعليم مايلي،

-أن تكون درجة الطالب توافق تنسيق القبول بمدارس التمريض.

- ألا يزيد عمر الطالب أو الطالبة عن 18 عامًا في 1 أكتوبر 2023.

- حصول الطالب على 7 درجات حد أدنى بالإملاء.

- الحصول على الحد الأدنى بالدرجات بمجموع اللغات

- الحصول على شهادة الدراسة الإعدادية للعام الحالي.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة.

- لا يقل سن الطالب في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا.

- اجتياز اختبارات القبول.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

- ألا تكون الطالبة أو الطالب متزوجين، مع التفرغ التام للدراسة، وإقرار ذلك كتابيا من ولى الأمر.

ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم لمدارس التمريض؟

حددت مديريات التربية والتعليم عدة أوراق للالتحاق بمدارس التمريض هي،

-شهادة ميلاد الطالب الأصلية و3 صور منها.

- أصل الشهادة الإعدادية للطالب و3 صور منها.

- 6 طوابع مهن طبية.

-حافظة بلاستيكية.

- دمغة بقيمة جنيه.

- 8 صور شخصية مقاس 4*6 وتكون ذات خلفية بيضاء.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

كيفية التقديم لمدارس التمريض؟

يمكن التقديم لمدارس التمريض بعدة خطوات هي،

-تقديم أوراق الطالب.

-اجتياز الاختبارات.

-سداد الرسوم.

-انتظار النتيجة.

كم مصروفات مدارس التمريض؟

يتم تسديد رسوم التقديم لمدارس التمريض عند تقديم الأوراق وقدرها 200 جنيه.

ما هي اختبارات بمدارس التمريض؟

عدة اختبارات منها اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والنفسى والكشف الطبي.

أين توجد مدارس التمريض في مصر؟

توجد مدارس التمريض بمختلف محافظات مصر ومنها،

-15 مدرسة تمريض فتيات وبنين بسوهاج.

-8 مدارس للتمريض بالفيوم.

-14 مدرسة تمريض بالإسكندرية.

-مدرسة ببورسعيد

-20 مدرسة تمريض بالقليوبية.

-17 مدرسة تمريض بالقاهرة.