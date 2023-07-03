النائب محمد عبدالعزيز: بيان 3 يوليو أنهى عهد تنظيم الإخوان الأسود

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إنّ بيان 3 يوليو كان نقطة النهاية لعهد تنظيم الإخوان الأسود، وعودة الوطن مرة أخرى إلى أبنائه، مؤكدا أنّ انتفاضة الشعب يوم 30 يونيو 2013، كانت امتداد لعظمة المصريين، بداية من بناء العرب وصولا إلى حرب السادس من أكتوبر.

فرحة 3 يوليو

ووصف عبدالعزيز في تصريحات لـ«الوطن»، لحظة إذاعة بيان 3 يوليو، بأنّها «لحظة الانتصار على أعداء الوطن»، متابعا: «كانت لحظة فرحة عارمة في شوارع مصر، استمر المصريون وأنا واحد منهم، في الاحتفال والتلويح بالأعلام في الميادين والشوارع حتى الفجر تقريبا، رأيت كل المصريين بمختلف فئاتهم، شباب، وأطفال، وكبار السن، الجميع سعيد ويحتفل باللحظة التاريخية، ويهنئون بعضهم بانقضاء عام أسود».

وأضاف أنّ ما حدث في 30 يونيو و3 يوليو كان أمر متوقع، فالشعب حين قام في ثورة 25 يناير كان يطمح لدولة ديمقراطية حديثة، ولا يمكن أن تكون جماعة الإخوان بأفكارهم وما صدر منهم من تصرفات، تحقيق لتلك الرغبة التي نزل الشعب في بداية الأمر من أجل تحقيقها، موضحا: «كان واضح جدا في خطاباتهم إنّهم بعيد عن المصريين وفكرهم».