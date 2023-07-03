وكيل أول «دفاع الشيوخ»: بيان 3 يوليو أعاد الروح مرة أخرى للشعب المصري

قال طارق نصير، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إنَّ بيان 3 يوليو لذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت أعاد الروح مرة أخرى لجموع الشعب المصري بكل أطيافه، واستشعر المصريون في هذه اللحظة أن الجيش يقف معهم ويحميهم، وكان هذا التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة سببًا رئيسيًا في نجاح ثورة 30 يونيو.

لدينا قيادة حكيمة التي تقود مشروعات التنمية

وأوضح «نصير» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ الذكرى العاشرة لبيان 3 يوليو تأتي تزامنًا مع الوقت الذي تشهد فيه مصر مشروعات تنموية كبرى ونقلة كبيرة في التنمية وبنية أساسية جاذبة للاستثمار ونهضة صناعية وبناء وعلاقات وشراكات مع الدول الكبرى على مستوى العالم، وذلك في ظل القيادة الحكيمة التي تقود هذه التنمية.

30 يونيو استهدفت تصحيح المسار

وأشار وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ إلى أنَّ ثورة 30 يونيو كانت تستهدف تصحيح المسار، وانتشال مصر من المصير المجهول الذي كان ينتظرها مع جماعات العنف والتطرف.