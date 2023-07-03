إزالة 15 مخالفة بناء بمساحات 1650 متراً خلال إجازة العيد في سوهاج

أسفرت حملات المتابعة لمخالفات البناء والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، عن إزالة 15 حالة مخالفة بناء خلال أسبوع العيد، بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، وفقًا لحديث لطفي الشريف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، لـ«الوطن» .

وأوضح الشريف، استمرار متابعة مخالفات البناء طوال أيام العيد، عبر فرق الرصد الميداني ومتابعة التتبع المكاني، لتتوجه على الفور وحدة إزالة من الوحدة المحلية، لمركز ومدينة أخميم رفقة قوة أمنية ومعدات المركز، وجرى الإزالة في مهدها وقبل تطورها، وأسفرت الحملات عن النتائج التالية:

إزالة المباني المخالفة بأخميم

- إزالة فورية لحالتي بناء بدون ترخيص وتعدي على الأرض الزراعية بمساحة 540 مترًا في قرية نيدة بمركز أخميم.

- إزالة فورية لحالتي بناء مخالف لسور وحوائط مبنية بالبلوك الأبيض ومونة الأسمنت بنجع الفيما.

- إزالة سور مخالف مبني بالبلوك الأبيض بأخميم على مساحة 80 مترًا وارتفاع مترين تقريبًا.

- إزالة بناء مخالف على مساحة قيراط بقرية الكولة.

تحرير محاضر للمخالفين

- إزالة حوائط وسقف منزل على مساحة 120 مترًا، إذ تعدى مواطن على الأرض الزراعية ناحية نجع الفيما.

- إزالة فورية لمنزل بدون ترخيص مبني بالبلوك الأبيض والأسمنت ناحية حوض العبلة.

- إزالة بناء مخالف بمساحة 200 متر وفك الشدة الخشبية لمبنى مجاور له بالدور الثاني بقرية الحواويش.

- إزالة 6 حالات مخالفات بناء بمجموع 730 مترًا بقرية الصوامعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.