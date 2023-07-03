عصام شيحة: تنظيم الإخوان نهجه الإرهاب ولا يؤمن بالوطن والمشاركة

قال عصام شحية، المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن أحد مرشدي تنظيم الإخوان قال إن «الوطن ما هو إلا حفنة من تراب عفن»، مشيرا إلى أن أي جماعة لا تؤمن بالوطن أو المواطنة أو المشاركة يكون لها امتدادات خارجية، والتنظيم الإخواني لها امتداد في 87 دولة حول العالم، ونشأ ردا على ثورة 19 ونشأة حزب الوفد.

وأضاف «شيحة»، خلال تغطية خاصة للذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو عبر فضائية «DMC»، أن الإنجليز شكلوا تنظيم الإخوان ودعموه خلال فترة الاحتلال بـ500 جنيه، وهذا كان الدعم الأول، لافتا إلى أنّ التنظيم انتهج منذ اللحظة الأولى الإرهاب، ورأينا التهديدات التي كانت توجه للشخصيات العامة التي كانت تقول رأيًا مخالفًا لهم بصفة مستمرة.

وتابع بأنّ المصريين لا يقبلوا بأي حال إلا بإقامة الدولة الوطنية المدنية، ولم يخاف الشباب من التنظيم الإرهابي إذ إنّهم هاجموا مقره في المقطم على الرغم من تعرضهم للقتل والعنف والإرهاب، مشيرًا إلى أنّ التنظيم الإرهابي منذ اللحظة الأولى لديها جناح عسكري مهمته التخلص من الخصوم السياسية.

وأشار إلى أنّ الفترة بين 30 يونيو و3 يوليو كانت صعبة للغاية بالنسبة للشعب المصري، موضحًا أنّ الإخوان طوال الوقت كانوا يهددون بالعنف والتخريب والتدمير وحرق البلد، فضلًا عن الاعتداء على المواطنين والمثقفين، ولدينا وقعة سابقة في ذلك الصدد وهي حريق القاهرة، مؤكدا أنّ الشعب يحب الوطن لكنه كان خائفًا على أرواحهم.