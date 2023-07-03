مستشار «التضامن»: 127.7 مليار جنيه لدعم رغيف العيش والبطاقة التموينية

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، وأستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع المواطن المصري دائما نصب عينيه، فخلال عام واحد، أصدر الرئيس 4 حزم تتضمن مجموعة قرارات من شانها توفير الحماية الاجتماعية للمواطن، وخصوصاً وقت الأزمات، إذ وجّهت القيادة السياسية في يوليو 2022 بتوفير 11 مليار جنيه إضافية؛ لتخفيف الأعباء الاقتصادية الصعبة عن المواطنين، مؤكدا تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم منظومة رغيف العيش والبطاقة التموينية

4 حزم لتوفير الحماية الاجتماعية

وأضاف هاشم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه تمّ تطبيق مجموعة من الإجراءات من أبرزها زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج؛ ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر قادمة، بتكلفة إجمالية مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً.

وأكد هاشم، أنّ الرئيس السيسي أصدر مجددًا في أكتوبر 2022 توجيهات رئاسية بشأن الحزمة الثانية من الحماية الاجتماعية، والتي كلفت الدولة ما يقرب من 67 مليار جنيه في السنة، علاوة عن رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، مع استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية الأولى حتى 30 يونيو 2023 بدلا من انتهائها في 31 ديسمبر 2022، والخاصة بتوفير دعم مالي للأسر المستهدفة.

استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية الأولى حتى 30 يونيو 2023

كما أشار مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أنّ الرئيس أصدر في مارس 2023 حزمة أخرى من قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة، والتى استهدفت قرابة 37 مليون مواطن بدءا من أول أبريل 2023، جاءت القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية فيها على النحو التالي: زيادة الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.

وأوضح أنه وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم منظومة رغيف العيش والبطاقة التموينية بمعدل نمو سنوى 41.9% مقارنة بـ 90 مليار خلال العام المالي الحالي، كما تم تخصيص 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% مقارنة بـ191 مليارًا خلال العام المالي الحالي.