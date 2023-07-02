اليوم.. آخر موعد للتسجيل في «المنح الجامعية» لطلاب أسر «تكافل وكرامة»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن برنامج المنح الجامعية لعام 2023-2024، الذي تنفذه مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع نيوتن للخدمات التعليمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك لـ250 طالبًا وطالبة من الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، للمتفوقين من طلبة وطالبات برنامج تكافل وكرامة.

آخر موعد للتسجيل الإلكتروني ضمن المنحة الجامعية

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني ضمن المنحة الجامعية المتاحة لطلاب أسر برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، اليوم الأحد الموافق 2 يوليو، وعلى الراغب في التسجيل ضمن المنحة الدراسية زيارة رابط التسجيل المتاح على موقع الوزارة، وإتباع الخطوات المطلوبة.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لها، إلى أن أبرز شروط للتسجيل ضمن المنحة، هي أن يكون الطالب خريج شعبة علمي علوم أو علمي رياضة فقط، وأن يكون الطالب مصري الجنسية، بجانب أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM طوال سنوات المرحلة الثانوية.

الحصول على درجات البكالوريوس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وعدد من الجامعات

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنَّ المنحة الدراسية تشمل الحصول على درجات البكالوريوس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من الجامعات الأخرى، والتي تتمثل في: «جامعة بدر بالقاهرة، جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة أسيوط، جامعة المنصورة، جامعة أسوان، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا».