مراكز العزيمة لعلاج الإدمان تتزين بمجسمات الكعبة لاستقبال عيد الأضحى

حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على توفير أوجه الرعاية للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق.

مراكز العزيمة تتزين بمجسمات للكعبة الشريفة

وزينت مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمجسمات للكعبة الشريفة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة كما تم تصميم مجسمات على شكل خراف، ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافون داخل تلك المراكز، حيث تمثل ورش التدريب جزءً أساسيا من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية رافعين شعار «العيد أحلى في مراكز العزيمة ..التعافى بطولة.. المخدرات رحلتها صغيرة ماتسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات».

استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه التضامن استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 16023 خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية‪.‬