المدينة الشبابية بالغردقة مصيف سياحي على «قد الإيد».. الفرد بـ177 جنيها في اليوم

مع بدء موسم الصيف يقبل المواطنون على مدينة الغردقة لقضاء إجازة الصيف والهروب من ارتفاع درجات الحرارة إلى الشواطئ، ويزداد البحث عن المصايف التي تناسب أفراد الأسرة الواحدة وذات سعر منخفض، وأبرزها المدينة الشبابية.

إعادة تطوير المدينة الشبابية

نجحت أجهزة الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين وإعادة تطوير مصيف المدينة الشبابية بالغردقة، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة يضاهي فنادق 3 نجوم بالغردقة وبأسعار في متناول المواطن البسيط، إذ يضم شواطئ خلابة وغرف فندقية ومطاعم وحديقة أطفال وقريب من الخدمات والمواصلات.

أرخص مصيف سياحي

وقال أحمد جمال، مدير الحجز بالمدينة الشبابية، إنها تتبع إشراف وزارة الشباب والرياضة وتعد من أرخص المصايف السياحية، مؤكداً في تصريحات لـ«الوطن» أن المصيف شهد تطويرًا شاملًا خلال الفترة السابقة، ثم افتتحه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أسعار مصيف الغردقة

و أشار إلى أن سعر الغرفة المزدوجة 456 جنيهًا، بينما سعر الغرفة الثلاثية 531 جنيهًا، وتكلفة الفرد في الغرفة 177 جنيهًا في الليلة والسعر لا يشمل الوجبات، لافتا إلى توافر وجبات الإفطار والغذاء بمطعم المصيف الذي يستقبل رحلات النقابات والمؤسسات والمصالح الحكومية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

ويضيف أحمد عبدالباسط مدير المدينة الشبابية أن شاطىء المصيف ساحر، وتشعر بأنه محمية طبيعية، ويستمتع الزوار بأجواء الصيف والمياه الخلابة، كما أنه يقع بالقرب من المتحف القومي لمعهد علوم البحار، ونظرا لتوافر المواصلات فتستطيع زيارة أي مكان في الغردقة.