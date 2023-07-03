رئيس «المصريين الأحرار»: الإخوان عقدوا النية على تولي حكم مصر مئات السنوات

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن 30 مليون مصري خرجوا إلى الشوارع والميادين خلال ثورة 30 يونيو، «كان لدينا إحساس أن الإخوان لم يوافقوا على عقد انتخابات رئاسية مبكرة لأنهم وقتها وصلوا لدرجة عالية من الغرور».

وأضاف «خليل»، خلال حواره في التغطية الخاصة للذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو عبر فضائية «DMC»، أن الإخوان كانوا عاقدين النية على تولي حكم مصر لمئات السنوات، ولم يكونوا مدركين قيمة مصر والشعب المصري، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو مثل نظيرتها 1919 التي كانت قائمة على فكرة الجلاء وولد حزب الوفد من رحمها.

وتابع: «كنا ندرك تماما أن القوات المسلحة لن تسمح بأي ضرر أو تفكيك».