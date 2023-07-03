«حماة الوطن»: ثورة 30 يونيو كانت ضرورية لتصحيح الأوضاع الخاطئة

قالت سوزي الوزيري، أمين مساعد العلاقات العامة المركزية بحزب حماة الوطن إنها فخورة بمشاركتها بثورة 30 يونيو، وكان من الضروري النزول لتصحيح الأوضاع الخاطئة التي كانت قد حدثت، فقد كان هناك لغط كبير، وبعد 30 يونيو لا أحد يستطيع أن ينكر ما تم من إنجازات، فالجميع قد استفاد من تعزيز البنية التحتية، هذا بالإضافة للاستفادة من الحوار الوطني الذي لم يكن متواجدا من قبل، وهناك فارق كبير بين الاهتمام بالمصريين بالخارج الآن ومن قبل، «فعلا جمهورية جديدة».

ثورة 30 يونيو قالت كلمتها حول رفض التسييس

فيما قالت رشا عبدالمعبود، أمين مساعد لجنة المرأة المركزية بحزب الجيل الديموقراطي، خلال حديثها بالتغطية الخاصة للذكرى العاشرة على ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو، التي تقدمها قناة «dmc» أن ثورة 30 يونيو قالت كلمتها حول رفض التسييس تحت أجندات أجنبية لصالح دول أخرى، فالمصريون، ما هم إلا شعب حر لا يقبل بالتسييس، موضحة أن أهم إنجازات 30 يونيو هي التخلص من الجماعة الإرهابية، وحرية الشعب المصري والمرأة المصرية بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فيما قالت سوزان حرفي، إن المصريين مهما مر عليهم من أزمات سيظل العمق الحضاري والتاريخي للمصري الذي يستطيع التمييز بين من يستغله ومن يعطي له، لافتة إلى أن أبرز إنجاز لثورة 30 يونيو هو الفرز المجتمعي الذي قسم المواطنين بين مؤيدين للدولة المصرية ومعارضين للدولة المصرية.