4 عروض مسرحية خلال شهر يوليو في «الطليعة» بينها «باب عشق»

يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، من خلال فرقة مسرح الطليعة برئاسة المخرج عادل حسان، 4 مسرحيات خلال شهر يوليو الجاري على خشبة مسرح الطليعة في العتبة.

وتعرض الفرقة تحت شعار ليالي الطليعة، مسرحية «باب عشق» من تأليف إبراهيم الحسيني وإخراج حسن الوزير، تمثيل ماهر محمود، هالة ياسر، فكري سليم، أحمد حسن، محمد أمين، محمد صلاح، إسلام بشبيشي، دنيا عوني، في الفترة من الخميس 6 يوليو حتى الاثنين 24 يوليو، 9 مساء يوميًا عدا يوم الثلاثاء إجازة، في قاعة زكي طليمات.

تفاصيل مسرحية بيت روز

وعلى قاعة صلاح عبد الصبور، تقدم مسرحية «بيت روز» تأليف وإخراج محمود جمال حدينى، تمثيل سالي سعيد، نادية حسن، سماح سليم، هاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم عيد، وذلك في الفترة من الخميس 6 يوليو حتى الاثنين 10 يوليو، 7.30 مساء يوميا.

ويعرض اعتبارا من الخميس 13 يوليو وحتى الاثنين 17 يوليو، العرض المسرحي «ليلة القتلة» تأليف خوسيه تريانا، وإخراج صبحي يوسف، تمثيل نشوى إسماعيل، إميل شوقي، مروج، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء يسري، يوميا في الساعة 7.30 مساء في قاعة صلاح عبدالصبور.

كما يعرض أيضا في قاعة صلاح عبدالصبور «مونودراما فريدة» من بطولة الفنانة عايدة فهمي، وكتابة وإخراج أكرم مصطفى، وذلك 7.30 مساءً يوميا اعتبارا من الخميس 20 يوليو وحتى الاثنين 24 يوليو.