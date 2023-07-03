روبي تحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي.. والجمهور يحضر قبل انطلاقه بساعات (صور)

أحيت الفنانة روبي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي وسط حضور عدد كبير من الجمهور، الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

تفاصيل حفل روبي

وأشعلت روبي الحفل بعدد من أغانيها التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور منها «حته تانية، نمت ننه، ليه بيداري كده، قلبي بلاستيك»، وحرصت على شكر مصمم الإضاءة طارق صبري بعد تقديمه عرضا على الطريقة العالمية.

نجاح روبي في السباق الرمضاني

وخاضت روبي السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «حضرة العمدة» وحققت من خلاله ردود فعل إيجابية.

وحضرة العمدة من بطولة الفنانة روبي، وتشاركها في البطولة كل من، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفي لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر.

كما يشارك في البطولة: شيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، إضافة إلى 30 موهبة شبابية جديدة، أما الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل للموسيقار شادى مؤنس، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل أديب.