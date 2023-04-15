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موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة بطولة روبي

كتب:

مريم جاد
03:34 م | السبت 15 أبريل 2023
مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة

بعد عرض 23 حلقة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، تفاعل الجمهور معها خاصة أن المسلسل يناقش قضايا مهمة للمجتمع، ويرغب الجمهور في معرفة مواعید إعادة عرض المسلسل والقنوات الناقلة. 

مواعيد إعادة مسلسل حضرة العمدة

مواعید إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة، يُعاد 3 مرات على مدار اليوم، الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا الساعة 8.15 مساءً، عبر قناة الحياة.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، ويُشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا.

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بقلم مريم جاد