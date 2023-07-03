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الإمارات تدين العمليات الإسرائيلية في جنين وتحذر من تفاقم التوتر

كتب:

أحمد عادل موسى
05:46 م | الإثنين 03 يوليو 2023
الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها بشدة للعمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية، اليوم الاثنين، ودعت إلى وقف هذه الأعمال فورًا.  

وزارة الخارجية الإماراتية تدين الهجمات الإسرائيلية

وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، بيانًا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة للهجمات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية، وخاصةً على مخيم اللاجئين فيها، والتي تضمنت غارات جوية وإطلاق نار، ما أسفر عن وفيات وإصابات.

وأشار البيان إلى ضرورة وقف هذه الحملات المتكررة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني فورًا.

وأكد البيان، ضرورة عدم تصعيد التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحث السلطات الإسرائيلية على عدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من العنف وتؤدي إلى تفاقم الوضع، كما شدد البيان على ضرورة إنهاء الممارسات غير الشرعية التي تعرقل تحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

محاولة تهدئة الوضع في جنين بشكل عاجل

وعبرت مصر والأردن وقطر في بيانات منفصلة عن إدانتهم للعمليات الإسرائيلية في مخيم جنين.

وأفاد تور وينيسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، بإجراء اتصالات مباشرة مع جميع الأطراف المتورطة للعمل على تهدئة الوضع في جنين بشكل عاجل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

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