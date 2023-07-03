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المنسقة الأممية في فلسطين تطالب الاحتلال بتأمين دخول طواقم الإسعاف لمخيم جنين 

كتب:

سحر المكاوى
11:46 ص | الإثنين 03 يوليو 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلى

قوات الاحتلال الإسرائيلى

طالبت منسقة الشؤون الإنسانية الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز، جيش الاحتلال الإسرائيلي بتأمين دخول طواقم الإسعاف إلى مخيم جنين لإنقاذ المصابين.

وأعربت هاستينجز في تغريدة نشرتها على موقع  تويتر، اليوم الإثنين، عن القلق البالغ من حجم العداوان الإسرائيلي العسكري في جنين ومخيمها.

العدوان على جنين

ونوهت إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف بالطائرات مخيم جنين المكتظ بالسكان، وندعو إلى تأمين دخول مركبات الإسعاف لإنقاذ المصابين.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، بقصف منزل وسط مخيم جنين، ما أسفر عن استشهاد 5 وإصابة 27 آخرين بجروح مختلفة، كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه.

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بقلم سحر المكاوى